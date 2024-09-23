Залез в дом через окно и изнасиловал ребенка: в Кировоградской области осужден мужчина

В Кировоградской области 45-летний житель пгт Новгородка, ранее неоднократно судимый, признан виновным в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом говорится в решении Долинского районного суда.

"Обидчик, находясь рядом с домом потерпевшей, проник через открытое окно в дом, где проживала девочка и изнасиловал ее. Несмотря на непризнание вины и отрицание обстоятельств преступления, прокурор доказал факт совершения сексуального насилия над ребенком", — говорится в сообщении.

Преступник приговорен к 13 годам лишения свободы.

Напомним, во Львове мужчина изнасиловал в кустах 11-летнего мальчика.

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