"Залезают в огромные долги": военный рассказал о серьезной проблеме с онлайн-казино в ВСУ

Некоторые военнослужащие берут кредиты и ссужают у собратьев деньги на игру.

В Вооруженных силах Украины существует серьезная проблема из-за азартных игр, поскольку некоторые военнослужащие попадают в серьезные долги.

Об этом на телеканале Киев24 рассказал младший сержант ВСУ Павел Петриченко.

Он привел пример проблемы популярности онлайн-казино среди военных.

"У нас есть живой пример. Я не знаю, сколько он проиграл своих средств, но он собратьям был должен 700 тысяч гривен. И не понятно, сколько долгов у него по кредитам. Это то, что он был виноват своим собратьям в смежном с нами" подразделении", — рассказал Петриченко.

Он отметил, что у него в подразделении за этим внимательно следят и проводят соответствующую работу с бойцами.

"Я не безразличен к личному составу", — добавил военный.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ запустили процесс ротации воинских частей на линии фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что экс-чиновник ВСУ обогатился на 58 млн грн, а вместо еды для бойцов накупал себе земли и квартиру в Киеве.

Читайте также: