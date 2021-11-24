Залезли на чужой двор и до смерти забили собаку: под Черниговом за убийство собаки двое мужчин получили по 5 лет

Залезли на чужой двор и до смерти забили собаку: под Черниговом за убийство собаки двое мужчин получили по 5 лет

Мужчинам суд приговорил к 5 годам заключения.

В Черниговской области за умышленное убийство собаки двое мужчин получили по 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Двое жителей Репкинской территориальной общины признаны виновными и приговорены к 5 годам лишения свободы за жестокое обращение с животным, совершенном умышленно с особой жестокостью, по хулиганским мотивам, группой лиц, приведшим к гибели животного (ч. 1 ст. 1 ст. 1). 299 УК Украины).

Одному из обвиняемых назначено наказание в виде и 5 лет 3 месяцев лишения свободы, другому – 5 лет 2 месяцев лишения свободы.

Следствием установлено, что двое нетрезвых мужчин 5 февраля текущего года проникли на территорию чужого домовладения села Задериевка Репкинского поселкового совета и жестоко забили до смерти собаку хозяев, которая не представляла для них никакой угрозы.

Напомним, что в Черниговской области двое мужчин убили собаку, которая на них лаяла. Они начали душить его, бить кирпичом, а потом уложили в будку.