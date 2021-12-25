Залезли в дом и во время ограбления убили: на Закарпатье нашли мертвую женщину (фото)

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Закарпатской области зять нашел мертвой свою тещу. Полиция установила, что женщина была убита во время ограбления.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
По данным правоохранителей, в дом женщины накануне ворвались двое злоумышленников в возрасте 19 и 30 лет. Они украли мобильные телефоны и банковские карты пенсионерки. Когда женщина заметила воров, один из нападавших толкнул потерпевшую и она упала.
Тело женщины нашел ее зять, пришедший навестить тещу. Также он заметил, что ее ограбили.
Правоохранители обнаружили на теле женщины травмы головы. Также полиция задержала подозреваемых.
Открыто производство 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье). Также подозреваемым уже избраны меры пресечения. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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