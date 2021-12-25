Залезли в дом и во время ограбления убили: на Закарпатье нашли мертвую женщину (фото)

Залезли в дом и во время ограбления убили: на Закарпатье нашли мертвую женщину (фото)

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Закарпатской области зять нашел мертвой свою тещу. Полиция установила, что женщина была убита во время ограбления.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, в дом женщины накануне ворвались двое злоумышленников в возрасте 19 и 30 лет. Они украли мобильные телефоны и банковские карты пенсионерки. Когда женщина заметила воров, один из нападавших толкнул потерпевшую и она упала.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Тело женщины нашел ее зять, пришедший навестить тещу. Также он заметил, что ее ограбили.

Правоохранители обнаружили на теле женщины травмы головы. Также полиция задержала подозреваемых.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Открыто производство 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье). Также подозреваемым уже избраны меры пресечения. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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