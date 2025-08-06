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"Залить" его надо": как бывший "смотрящий" СИЗО выбивал долги с людей в Кировоградской области (перехват)
Организатор – 44-летний криминальный авторитет по прозвищу «Васо».
В Кировоградской области полицейские задержали банду, которая травила граждан, похищала деньги с их счетов и требовала несуществующие долги.
Об этом сообщили в Нацполиции, а именно председатель Иван Выговский.
Организатором банды оказался 44-летний криминальный авторитет по прозвищу «Васо». Это бывший «смотрящий» за Кропивницким СИЗО. Дело по нему рассматривается в суде по факту распространения преступного воздействия.
Под четким руководством своего предводителя шесть дельцов обманом получали доступ к банковским счетам потерпевших, и в некоторых случаях травили их медикаментами.
Как банда травила, грабила и требовала несуществующие долги: перехват разговора дельцов
Каждый из преступников играл свою роль в схеме: часть входила в доверие к потенциальным жертвам, подсыпала психотропные препараты — клофелин или азалептол и т.д.
Они похищали телефоны, получали доступ к мобильному банкингу и переводили средства на подставные счета.
На счету бандитов обнаружено не менее 10 эпизодов. Пострадали военные и гражданские. Общая сумма ущерба — более 400 000 гривен.
В перехваченном разговоре бандитов, запись которого предоставили в полиции, речь идет о методах «работы» дельцов со своими жертвами.
«Пусть берет эти деньги, перекрывает все моменты и все расходимся… И не только его, а кто пойдет туда… его вообще убить надо, залить надо», — говорит один из членов (вероятно, предводитель) банды.
Тот, кто получил такое «задание», отвечает: «Все, брат, я понял. Ребята готовы, ребята говорят, давай бросим его в багажник и привезем тебе.»
На что, вероятно, вожак отвечает: «Да, бросайте в багажник и везите сюда.»
Бандиты задержаны — что им грозит
«Мы задержали злоумышленников, изъяли доказательства и сообщили семи фигурантам о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщили полицейские.
Напомним, в Днепре банда захватила аптеку из-за отказа владельцев платить за так называемую «крышу». Сначала преступники устраивали толкотню с руководством аптеки и сняли внешние вывески.
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