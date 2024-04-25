Залог — немного больше, чем просила за собственного сына: горе-матери выбрали меру пресечения (фото)

Пока известно, что от мальчика решила избавиться, потому что он мешал ей устроить личную жизнь.

Жительницу Днепра, пытавшуюся продать своего двухлетнего сына, арестовали. Сейчас ей уже избрали меру пресечения — 19-летняя мать может выйти под залог более миллиона гривен, что является немного большей суммой, чем она просила за собственного ребенка.

Об этом сообщает собственная корреспондентка ТСН.

"Только что избрали меру пресечения матери, которая хотела продать двухлетнего ребенка малознакомому человеку. Мальчика решила избавиться, потому что он мешал ей устроить личную жизнь. За миллион гривен за продажу сына дама собиралась открыть собственный бизнес", — сообщает корреспондент из зала суда.

Только что избрали меру пресечения матери, которая хотела продать двухлетнего ребенка малознакомому человеку Фото: ТСН

Известно, что горе-матери 19 лет. Она учится на бухгалтера в колледже, название которого не помнит.

Только что избрали меру пресечения матери, которая хотела продать двухлетнего ребенка малознакомому человеку Фото: ТСН

За продажу сына ей грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, женщину задержали в Днепре при попытке продать своего двухлетнего сына за миллион гривен. Она предложила купить ребенка другой женщине и договорилась с ним о встрече. 23 апреля 19-летняя мать взяла мальчика и пришла на определенное место, где продала его.

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