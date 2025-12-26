Залог почти миллион долларов: кто внес деньги за фигуранта дела «Мидас» Басова

Исполнительный директор «Энергоатома» и фигурант дела «Мидас» Дмитрий Басов / © Радіо Свобода

Деньги за свободу для фигуранта громкого дела о хищении государственных средств в «Энергоатоме» нашлись очень быстро. 25 декабря, именно на Рождество Дмитрий Басов , известный на пленках НАБУ как «Тенор», вышел из СИЗО под залог в размере 40 миллионов гривен. По словам адвоката Басова, после внесения залога его уволили из-под стражи.

Журналисты проекта «Схемы» выяснили , кто именно стал спонсором увольнения Басова.

Таинственный спонсор: фирма-"призрак"

Основную часть суммы залога – 25 миллионов гривен – внесла компания ООО «Грин плюс компани». Журналисты обнаружили ряд подозрительных фактов об этом «благотворителе»:

Фирма зарегистрирована в Киеве всего два месяца назад .

Уставный капитал составляет всего 75 тысяч гривен .

Официальный профиль – торговля древесиной и стройматериалами.

За контактным номером отвечает женщина, которая ничего не знает о компании, а директор Марина Шевченко избегает общения с прессой.

Адвокатская щедрость

Остальные суммы — 15 миллионов гривен — внесли защитники Басова.

10,3 млн грн – личные средства адвоката Виталия Наума.

4,7 млн грн — средства возглавляемого им адвокатского объединения.

Сам Наум подтвердил это в комментарии, назвав такие действия «распространенной практикой».

«Это наши личные средства от доходов… Мы хотели, чтобы Дмитрий Николаевич встретил Рождество с семьей, так и случилось», – заявил адвокат.

Он заверил, что деньги "белые" и проверены банком, а клиент никуда не уйдет.

Мы выступили гарантом перед органом досудебного расследования, а в дальнейшем и перед судом. После того, как будет принято окончательное решение по делу, эти денежные средства нам возвращаются обратно. Пока он не обязан их отдавать, однако обязан выполнять процессуальные обязанности и выполнять договор, заключенный на оказание правовой помощи», - добавил Наум.

Напомним, 12 ноября 2025 года Басову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залогу в 40 миллионов гривен.

За два дня до этого, 10 ноября, НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в «Энергоатоме», разоблаченной во время операции «Мидас». По данным следствия, члены преступной группы систематически получали бешеные откаты от суммы контрактов, контролировали кадры, закупки и финансовые потоки в государственном предприятии.

По информации НАБУ, руководил преступной группировкой фигурант на псевдо "Карлсон". Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что этот человек — бизнесмен Тимур Миндич , координировавший влияние на должностных лиц.