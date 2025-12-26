- Дата публикации
Залог почти миллион долларов: кто внес деньги за фигуранта дела «Мидас» Басова
При исполнительном директоре «Энергоатома» Дмитрии Басове, который является одним из подозреваемых по коррупционному делу «Мидас», был внесен залог в размере 40 миллионов гривен.
Деньги за свободу для фигуранта громкого дела о хищении государственных средств в «Энергоатоме» нашлись очень быстро. 25 декабря, именно на Рождество Дмитрий Басов , известный на пленках НАБУ как «Тенор», вышел из СИЗО под залог в размере 40 миллионов гривен. По словам адвоката Басова, после внесения залога его уволили из-под стражи.
Журналисты проекта «Схемы» выяснили , кто именно стал спонсором увольнения Басова.
Таинственный спонсор: фирма-"призрак"
Основную часть суммы залога – 25 миллионов гривен – внесла компания ООО «Грин плюс компани». Журналисты обнаружили ряд подозрительных фактов об этом «благотворителе»:
Фирма зарегистрирована в Киеве всего два месяца назад .
Уставный капитал составляет всего 75 тысяч гривен .
Официальный профиль – торговля древесиной и стройматериалами.
За контактным номером отвечает женщина, которая ничего не знает о компании, а директор Марина Шевченко избегает общения с прессой.
Адвокатская щедрость
Остальные суммы — 15 миллионов гривен — внесли защитники Басова.
10,3 млн грн – личные средства адвоката Виталия Наума.
4,7 млн грн — средства возглавляемого им адвокатского объединения.
Сам Наум подтвердил это в комментарии, назвав такие действия «распространенной практикой».
«Это наши личные средства от доходов… Мы хотели, чтобы Дмитрий Николаевич встретил Рождество с семьей, так и случилось», – заявил адвокат.
Он заверил, что деньги "белые" и проверены банком, а клиент никуда не уйдет.
Мы выступили гарантом перед органом досудебного расследования, а в дальнейшем и перед судом. После того, как будет принято окончательное решение по делу, эти денежные средства нам возвращаются обратно. Пока он не обязан их отдавать, однако обязан выполнять процессуальные обязанности и выполнять договор, заключенный на оказание правовой помощи», - добавил Наум.
Напомним, 12 ноября 2025 года Басову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залогу в 40 миллионов гривен.
За два дня до этого, 10 ноября, НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в «Энергоатоме», разоблаченной во время операции «Мидас». По данным следствия, члены преступной группы систематически получали бешеные откаты от суммы контрактов, контролировали кадры, закупки и финансовые потоки в государственном предприятии.
По информации НАБУ, руководил преступной группировкой фигурант на псевдо "Карлсон". Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что этот человек — бизнесмен Тимур Миндич , координировавший влияние на должностных лиц.