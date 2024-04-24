"Плевок в лицо миллионам украинцев": Арестович о решении на запрет консульских услуг за границей

Запрет на предоставление консульских услуг – "плевок в лицо десяти миллионам украинцев за рубежом" и "еще одно искусственное напряжение в обществе".

Такое мнение выразил скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

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"Временный" плевок плевком быть не перестанет. Нарушена Конституция, каждый третий (!) наш гражданин признан гражданином второго сорта. И при полной катастрофе в демографии, которая существовала в Украине без войны", – заявил Арестович.

По его мнению воюющие или остающиеся на Родине украинцы противопоставлены уехавшим. А – это еще один раскол в стране и обществе.

Арестович предлагает решить вопрос так

воюющим – почет, льготы и возможности,

уехавшим – помощь.

"Сейчас одних поднимают, других – опускают. Еще одно искусственное напряжение в обществе, которое станет залогом послевоенной катастрофы. А всего-то надо – заслуживших поднять, а перемещенным – помочь, никак не наказывая.

Все – наши. Все, воюющие, сбежавшиеся, оступившиеся. Все нужны в Украине. Всем амнистия, всем условия для возвращения, всем поощрения –по самому факту желания вернуться. Нужны все", – пишет экс-советник ОП.

Он предлагает наоборот увеличить количество и качество консульских услуг за границей.

Арестович уверен, что уклонистов нынешними блокирующими мерами не вернешь, а вот лояльность к Украине и желание возвращаться теряется стремительно.

Напомним, что МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля 2024 года временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

ТСН.ua собрал все подробности о решении и спросил мнение юриста, не является ли это нарушением прав граждан Украины.

Также мы писали, что Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин.

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