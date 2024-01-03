Залог взаимопонимания: YBC внедряет социальный проект «Адаптация гражданских»

Организаторы считают, что гражданские также должны быть погружены в реальность военных, чтобы не усугублять разрыв.

В декабре состоялось еще два вебинара программы "Адаптация гражданских" от Young Business Club. Рекомендации, которые предоставляют психологи, могут пригодиться всем украинцам – у каждого есть близкие, друзья, коллеги с военным опытом. Именно поэтому YBC выкладывает записи в открытый доступ.

Защита Украины – только одна из социальных ролей военного. Да, сейчас она ключевая, определяющая, критически необходимая всем нам. Однако защитники могут испытывать отчуждение от прошлой, мирной жизни. С побратимами они находятся в одном состоянии – состоянии войны. Об этом рассказала военная психологиня, помощница капеллана Ксения Гришина на вебинаре «Недопонимание между военными и гражданскими. Причины и решение», 7 декабря. Поэтому гражданские также должны быть погружены в реальность военных, чтобы не углублять разрыв.

«В условиях войны нужно включаться, нужно помогать, ведь если военные опустят руки – враг будет у нас. Ваша жизнь, ваше психическое состояние, ваша семья и работа ко времени. Только не нужно забывать о наших защитниках – помогайте», - говорит Ксения Гришина.

Военных от гражданских отличает прежде всего опыт. Он откладывается на мировоззрении, поведении, реакциях и триггерах, которые могут вывести из равновесия. Об этом говорилось на вебинаре «Менеджмент коммуникации с военными», который 21 декабря для команды и участников YBC провела психологиня, руководительница ОО "Свободный выбор", Татьяна Руденко.

«Люди с боевым опытом понимают контексты, которые мы не понимаем, видели истории, которые мы не видели. Это важно принимать во внимание, настраиваясь на встречу с военными. То, что людям в тылу может показаться нормой, после фронта воспринимается иначе», - отмечает Татьяна.

Созданию программы «Адаптация гражданских» предшествовала ситуация с патронатной службой «Ангелы Азова». Неприемлемая коммуникация на мероприятии стала толчком для глубокого пересмотра принципов клуба и более тщательной работы с командой. Вместе с тем, в YBC поняли, насколько важно выстроить взаимопонимание между военными и гражданскими. Клуб задался целью сделать все возможное, чтобы коммуникация становилась все более экологичной и люди в тылу знали и умели помогать защитникам вернуться к мирной жизни.

«Наши безапелляционная благодарность и уважение к военным должны быть действенными. Украина в состоянии войны, и на победу должны работать на всех уровнях, в том числе и на уровне коммуникаций друг с другом. «Адаптация гражданских» – это проект, который помогает объединить всех нас, дать гражданским необходимые знания и конкретные советы, как помогать военным реинтегрироваться в жизнь вне фронта», – подчеркнул президент Young Business Club Андрей Остапчук.