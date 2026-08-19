"Заломил" и душил: полиция Одессы взялась за нападение работника ТЦК на подростка

Нападение мужчины в военной форме на подростка в Одессе / © скриншот с видео

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Полиция Одессы проводит расследование по нападению военнослужащего ТЦК и СП на 13-летнего парня. Видео инцидента шокировало соцсети, заставив органы оперативно отреагировать.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

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«Одесские полицейские расследуют обстоятельства инцидента с участием военнослужащего РТЦК и 13-летнего парня«, — говорится в заявлении.

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Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором военнослужащий конфликтует с подростком, хватает его за одежду и бьет. По предварительной информации, инцидент произошел несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы.

Полицейские уже установили личности обоих участников конфликта.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье о побоях и пытках. Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.

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Напомним, накануне появилось видео, как в Одессе мужчина в военной форме жестоко задержал и душил подростка. По одной версии, парень бросал камни в бус ТЦК и СП, по другой эти события не связаны. Одесский областной ТЦК назначил служебную проверку, пообещав наказать виновных в случае подтверждения правонарушения.

Дата публикации 22:03, 18.08.26 Количество просмотров 170 В Одессе военный ТЦК напал на подростка (видео)

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К слову, юристы объяснили, что представители ТЦК имеют право проверять документы в общественных местах и на предприятиях, однако проникновение на частную территорию без разрешения собственника, решения суда или сопровождения полиции незаконно.

У некоторых категорий мужчин есть право на оформление отсрочки и бронирования от мобилизации. Отсрочка предоставляется по личным обстоятельствам (состояние здоровья, учеба, инвалидность, семейный статус или уход) и оформляется самим гражданином через «Резерв+» или ЦПАУ. Бронирование же связано с работой на критически важном предприятии и его инициирует исключительно работодатель через «Дию». Большинство отсрочок продолжается автоматически через государственные реестры.

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