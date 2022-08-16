"Заложили 200 граммов тротила": "рельсовые" партизаны в России взорвали железнодорожный путь в Курской области

Полотно взорвали в Курской области по направлению Украины.

Об этом сообщает "Медуза".

Отмечается, что повреждение железнодорожных путей было обнаружено в районе 14 километров перегона "Льгов-Локинская". Их заметил обходчик.

Сообщается, что неизвестные заложили взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельсы и взорвали взрывчатку.

Пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года. Это железнодорожное полотно используют только маневровые и грузовые поезда.

Напомним, что в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов. Все, что известно об "инциденте" в воинской части оккупантов, читайте здесь.

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