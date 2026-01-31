- Дата публикации
Заложник стихии: в Полтаве флаг на 50-метровой высоте примерз к флагштоку (фото)
Порывистый ветер и аномальное обледенение заблокировали и разорвали полотно на самой верхушке флагштока.
В Полтаве попытка планового снятия Главного государственного флага превратилась в сложную операцию для ГСЧС и коммунальщиков. Порывистый ветер и аномальное обледенение заблокировали полотно на самой верхушке флагштока.
Об этом сообщает PVP.POLTAVA в Facebook.
Техническая сложность операции
Для проведения работ была привлечена специальная автовышка, способная поднять спасателей на значительную высоту. Однако на отметке 45–50 метров специалисты столкнулись с непреодолимым препятствием.
Из-за резкого изменения температуры и влажности, огромное полотно флага:
Плотно обмоталось вокруг металлической конструкции.
Буквально «приварилось» льдом к флагштоку.
Что дальше?
Несмотря на усилия спасателей завершить демонтаж в таких условиях оказалось невозможно.
«Из-за сложных погодных условий полотно флага плотно обмоталось вокруг мачты и примерзло. Попытку снятия повторят, как только будет разрешена погода», — говорится в сообщении.
