Заложник стихии: в Полтаве флаг на 50-метровой высоте примерз к флагштоку (фото)

Порывистый ветер и аномальное обледенение заблокировали и разорвали полотно на самой верхушке флагштока.

Главный флаг Полтавы

Главный флаг Полтавы, точнее то, что от него осталось / © facebook.com/pvp.poltava

В Полтаве попытка планового снятия Главного государственного флага превратилась в сложную операцию для ГСЧС и коммунальщиков. Порывистый ветер и аномальное обледенение заблокировали полотно на самой верхушке флагштока.

Об этом сообщает PVP.POLTAVA в Facebook.

Техническая сложность операции

Для проведения работ была привлечена специальная автовышка, способная поднять спасателей на значительную высоту. Однако на отметке 45–50 метров специалисты столкнулись с непреодолимым препятствием.

Из-за резкого изменения температуры и влажности, огромное полотно флага:

  • Плотно обмоталось вокруг металлической конструкции.

  • Буквально «приварилось» льдом к флагштоку.

Что дальше?

Несмотря на усилия спасателей завершить демонтаж в таких условиях оказалось невозможно.

«Из-за сложных погодных условий полотно флага плотно обмоталось вокруг мачты и примерзло. Попытку снятия повторят, как только будет разрешена погода», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет погода в Украине в феврале.

