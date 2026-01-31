Заложник стихии: в Полтаве флаг на 50-метровой высоте примерз к флагштоку (фото)

Главный флаг Полтавы, точнее то, что от него осталось / © facebook.com/pvp.poltava

В Полтаве попытка планового снятия Главного государственного флага превратилась в сложную операцию для ГСЧС и коммунальщиков. Порывистый ветер и аномальное обледенение заблокировали полотно на самой верхушке флагштока.

Об этом сообщает PVP.POLTAVA в Facebook.

Техническая сложность операции

Для проведения работ была привлечена специальная автовышка, способная поднять спасателей на значительную высоту. Однако на отметке 45–50 метров специалисты столкнулись с непреодолимым препятствием.

Из-за резкого изменения температуры и влажности, огромное полотно флага:

Плотно обмоталось вокруг металлической конструкции.

Буквально «приварилось» льдом к флагштоку.

Что дальше?

Несмотря на усилия спасателей завершить демонтаж в таких условиях оказалось невозможно.

«Из-за сложных погодных условий полотно флага плотно обмоталось вокруг мачты и примерзло. Попытку снятия повторят, как только будет разрешена погода», — говорится в сообщении.

