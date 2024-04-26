Заложники ситуации: студентов в Мариуполе "зомбируют" под наблюдением российских кураторов

Молодым мариупольцам рассказывают о "русском Крыме" и "величии" России в учебных кабинетах без отопления.

Россияне используют учебные заведения временно оккупированного Мариуполя, чтобы распространять пропаганду и нарративы против суверенитета Украины. Их действия похожи на "зомбирование" молодежи.

Об этом пишет журналистский проект KibOrg.

"После захвата Мариуполя, россияне начали активно оккупировать не только украинское имущество, но и сферу образования. Так, в 2022 году они незаконно перерегистрировали местные профессиональные учебные заведения (техникумы, лицеи, колледжи) в российской базе юридических лиц, то есть присвоили государственные учреждения", – отмечают авторы статьи.

Для "промывания мозгов" студентам используется проверенная схема. Руководить учебным заведением назначают коллаборанта, а "в помощь" присылают российского куратора, который обеспечивает своих подопечных всем необходимым – российскими флагами, учебной литературой и "правильными" картами. А дальше в учебном плане появляются уроки по псевдоистории, на которых рассказывают о "русском Крыме" и георгиевской ленте, символизирующей борьбу против Украины. Также не пренебрегают и "наработками" сталинских времен – в учебных кабинетах у доски вешают портреты Путина, чтобы дети учились под пристальным взглядом современной версии "отца народов". Лицо кремлевского диктатора также обязательно показывают студентам в обучающих видео во время уроков о "достижениях России в истории", а доказательства выполнения учебного плана каждое учебное заведение публикует на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"К сожалению, в этом случае студенты — заложники ситуации. Россияне, из-за коллаборации директоров и преподавателей, регулярно "промывают" мозги молодежи своими тематическими уроками или заставляют участвовать в пропагандистских мероприятиях, в которых одним из основных ритуалов является равнение на флаг России или на фото с портретом Путина", – отметили авторы статьи.

При этом на уроках о "величии" России умалчивается то, что в учебных заведениях Мариуполя нет отопления. Вероятно, насаждать пропаганду оккупантам это не мешает.

"Таким образом, образование для молодых украинцев принудительно заменили пропагандистской ложью России и директоров, согласившихся на коллаборацию", – подытожили журналисты проекта KibOrg.

Напомним, оккупанты в Мариуполе будут выселять из квартир людей, не получивших российский паспорт.

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