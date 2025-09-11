Залп может составлять более полусотни ракет: какие ракетоносители имеет Россия в море

Российский корабль запускает ракеты «Калибр»

Россияне имеют пять кораблей и три подлодки, которые являются носителями крылатых ракет.

Об этом сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Мы-Украина».

Спикер ВМС объяснил, что суммарный залп может составлять более полусотни ракет, но отметил, что есть нюанс.

«Суммарный залп может составлять более 50 ракет. Но опять же, в таком виде их никогда не применяли. На то есть свои причины. Максимальное количество было применено к трем единицам», — подчеркнул Плетенчук.

