Залп может составлять более полусотни ракет: какие ракетоносители имеет Россия в море
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук назвал количество российских кораблей и подлодок, которые являются носителями «Калибров», и объяснил, чем опасен их суммарный залп.
Россияне имеют пять кораблей и три подлодки, которые являются носителями крылатых ракет.
Об этом сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Мы-Украина».
Спикер ВМС объяснил, что суммарный залп может составлять более полусотни ракет, но отметил, что есть нюанс.
«Суммарный залп может составлять более 50 ракет. Но опять же, в таком виде их никогда не применяли. На то есть свои причины. Максимальное количество было применено к трем единицам», — подчеркнул Плетенчук.
Напомним, баллистические ракеты России становятся все опаснее: военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему их труднее перехватить. «Маневрирование на последних участках траектории делает ракеты намного сложнее для сбивания», — пояснил он.