Залужному нашли новую должность: куда назначают экс-головкома ВСУ

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Об этом сообщает МИД Украины.

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"В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в сообщении.

МИД Украины уже направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (согласие).

Предыдущим послом в Британии был экс-глава МИД Вадим Пристайко, уволенный в июле 2023-го. Он возглавлял посольство Украины в Великобритании с июля 2020 года.

Увольнение Вадима Пристайко совпало с его упреком президенту Владимиру Зеленскому за "нездоровый сарказм" в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Напомним, что 8 февраля, президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского, уволив предыдущего главкома Валерия Залужного. В Сети писали, что незадолго до увольнения в ОП якобы предлагали тогдашнему главкому должность посла в Британии, но, по данным разных источников, тогда он отказался.

Увольнение вызвало удивление в Украине и на Западе. Мы писали, что отставка Валерия Залужного стала на время топ темой западных СМИ. Журналисты пытались оценить риски и узнать, что стало причиной такого решения со стороны президента Владимира Зеленского.

В то же время в Госдепе США отметили, что президент Зеленский имеет право избрать и назначить своего высшего военного командира.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

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