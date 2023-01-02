Залужный будет под защитой Марса: астролог Влад Росс рассказал, когда ждать полной победы Украины

По словам астролога, есть ощущение приближающейся победы и понимание, что в ближайшем будущем украинцы окажутся на празднике этой победы.

Для Украины 2023 год ознаменуется годом победы над страной-террористкой Россией. К тому же, уже весной нового года благодаря положительному влиянию планет на гороскоп Главнокомандующего Валерия Залужного ВСУ начнут мощно громить российских оккупантов и вернут Крым.

Об этом рассказал астролог Влад Росс в эфире "Апостроф TV".

По словам Росса, есть ощущение приближающейся победы и понимание, что в ближайшем будущем украинцы окажутся на празднике этой победы.

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"Накануне прошлого Нового года четко предсказывал, что возможна очень большая катастрофическая авария под названием война, потому что в год Тигра происходят самые масштабные войны. 1914 год – Первая мировая война, аннексия Австрии – 1938 год. И главное, я говорил, что может быть самое опасное противостояние атомного оружия, ведь 2022 год – год Водного Тигра. Именно в год Водного Тигра – 1962 года – осенью было большое противостояние атомного Армагеддона, который чуть не состоялся между Хрущевым и Кеннеди. К счастью, тогда все обошлось и обошлось в 2022 году", — напомнил астролог.

В следующем году, согласно астропрогнозу Влада Росса, произойдет благословенное влияние планет в гороскопе нашего Главнокомандующего Валерия Залужного. В частности, в марте Юпитер — символ победы — соединится с Марсом, и уже на рубеже марта и апреля украинские войска начнут уничтожать оккупантов, возвращая Крым в Украину.

"Полная победа, а это полная капитуляция России, должна созреть в июне. Уран – планета свободы и нашей страны, входит в дом недвижимости, и это будет в июне. Планета Плутон возвращается из Водолея, связанного с Россией, у Козерога, именно в день независимости России — 12 июня. Приблизительно в эту дату будет оформлена победа нашей страны. Все похоже на то, что июнь будет для нас благоприятным", — подчеркнул Влад Росс.

Напомним, астролог Росс в интервью ТСН.ua также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, из его личной охраны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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