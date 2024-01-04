"Залужный был жестко против": что происходило на первом заседании комитета Рады по законопроекту о мобилизации

Стало известно, о чем шла речь на первом обсуждении законопроекта о мобилизации на заседании комитета по нацбезопасности Верховной Рады Украины.

Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне вместе с руководством ВСУ и Минобороны в 4 января начал рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации (Об усовершенствовании мобилизации и военного учета). Депутаты и военное руководство уже начали обсуждать возможные правки по поводу наиболее спорных норм законопроекта.

Подробности сообщает NV со ссылкой на источники среди участников заседания.

"Были очень эмоциональные обсуждения. И по нормам по инвалидности (в предложенном документе есть норма о мобилизации лиц с третьей группой инвалидности, ред.), и по электронным повесткам. Мы спрашивали, почему эту норму внесли и зачем. Например, как будет вручаться электронная повестка, как они видят создание электронного кабинета. С некоторыми замечаниями нашими уже согласны", — говорится в сообщении.

По словам собеседника NV в комитете, Главнокомандующий Валерий Залужный с некоторыми предложенными нормами жестко не соглашался.

"Он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. несколько сотен тысяч, до 400 тыс. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", — сообщает собеседник издания.

Залужный также подчеркнул, рассказывает нардеп, что каждую жизнь будут пытаться сохранить. В частности, на каждого призванного обещают выделять по 80 дней обучения.

Еще один источник в комитете говорит, что нардепы от "Слуги народа" сейчас хотят договориться, чтобы создать новый, комитетский законопроект.

"Позиция другой части депутатов, чтобы в документ были внесены изменения, и Кабмин сам внес обновленную версию с правками, а не перекладывал ответственность на парламент", – говорит собеседник.

Планируется, что заседания комитета будут продолжаться до субботы включительно.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.

Смогут ли теперь депутаты "работать" на лазурных побережьях, что будет с "фишкой" от власти об отсрочке "за деньги" и какие пункты скандального законопроекта могут изменить — говорится в эксклюзиве Виктории Панченко на TSN.UA.

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