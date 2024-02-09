Залужный и Буданов получили звание Героя Украины: как их награждали (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 февраля, вручил государственные награды украинским военным. В частности, бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю разведки Кириллу Буданову.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Сегодня мы, как всегда, отмечаем лучших наших воинов. Воинов из разных элементов сил обороны и безопасности Украины, каждый из которых навсегда в истории нашей независимости, истории нашего народа. Украина никогда не хотела этой войны – это факт. И когда Россия пришла уничтожить наших людей, наше государство, украинцы не побоялись защищать свое. Не побоялись и вдохновили собственной смелостью весь мир”, — подчеркнул глава государства.

Как видно из кадров, обнародованных пресс-службой президента, отличие получили родители погибших защитников Украины, а также действующие военные, которые продолжают защищать нашу землю.

Напомним, что Звание Героя Украины получили Кирилл Буданов и Валерий Залужный.

Читайте также: