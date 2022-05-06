Залужный и еще четверо военных стали первыми кавалерами "Креста боевых заслуг"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами ряд украинских военных. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил награду "Крест боевых заслуг".
Зеленский заявил, что награда присвоена за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге.
Об этом идет речь в соответствующем указе президента.
Награду "Крест боевых заслуг" получили:
- Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ;
- Калиевский Владислав Игоревич – заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";
- Мазуренко Дарья Андреевна – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";
- Мойсюк Евгений Петрович – заместитель Главнокомандующего ВСУ;
- Охрименко Александр Петрович – командир 14-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад".
Напомним, 5 мая Зеленский отметил госнаградами 286 защитников Украины.
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