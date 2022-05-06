Залужный и еще четверо военных стали первыми кавалерами "Креста боевых заслуг"

Залужный и еще четверо военных стали первыми кавалерами "Креста боевых заслуг"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами ряд украинских военных. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил награду "Крест боевых заслуг".

Зеленский заявил, что награда присвоена за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге.

Об этом идет речь в соответствующем указе президента.

Награду "Крест боевых заслуг" получили:

Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ;

Калиевский Владислав Игоревич – заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";

Мазуренко Дарья Андреевна – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";

Мойсюк Евгений Петрович – заместитель Главнокомандующего ВСУ;

Охрименко Александр Петрович – командир 14-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад".

Напомним, 5 мая Зеленский отметил госнаградами 286 защитников Украины.

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