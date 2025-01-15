Залужный и Умеров договорились с министром обороны Британии о дальнобойном оружии

Стороны согласовали планы двустороннего сотрудничества на 2025 год, в том числе в ключевых направлениях безопасности.

Великобритания продолжит инвестировать в производство украинского вооружения, включая средства ПВО/ПРО и дальнобойное оружие.

Об этом шла речь на встрече министра обороны Великобритании Джона Хили с его украинским коллегой Рустемом Умеровым и послом Украины в Лондоне Валерием Залужным.

Стороны согласовали планы двустороннего сотрудничества на 2025 год, в том числе в ключевых направлениях безопасности.

"Великобритания подтвердила готовность и дальше оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку, помогая укреплять нашу позицию на поле боя и на международной арене", — сообщил Валерий Залужный.

Также читайте Джонсон обматерил Путина и напомнил, что Российской империи больше не существует

Отдельно на встрече обсудили развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Великобритания уже инвестирует в производство украинского вооружения, включая средства ПВО/ПРО и дальнобойное оружие, и это сотрудничество продолжается", — подчеркнул украинский посол в Лондоне.

Залудный выразил благодность британским партнерам "за конструктивный диалог и неизменную поддержку в это решающее время".

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.

Читайте также: