Залужный и Умеров настаивают на усилении мобилизации, потому что некому будет защищать государство, - нардеп

Законопроект о мобилизации будет рассматриваться несколько дней.

Сегодня, 4 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом о мобилизации. На заседании присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Они подчеркнули, что усиление мобилизации — это объективная составляющая войны. Не будет усиления — некому будет защищать государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в частности, убирать антиконституционные положения", — сообщил нардеп.

По его словам, документ планируется подробно рассматривать в течение ближайших трех дней. Гончаренко отмечает, что 8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов, после этого комитет по нацбезопасности должен принять решение, которое он рекомендует Раде.

"Он (Комитет — Ред.) может рекомендовать отклонить все законопроекты, принять один из них или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его", — рассказал Гончаренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал о плане мобилизации. По его словам, главком и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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