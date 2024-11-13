Залужный: Киев ведет переговоры с Лондоном об обучении 5-7 тыс. студентов каждый год – к чему их будут готовить

По словам экс-главкома, Британия могла бы учить украинских студентов, чтобы через 20 лет в Украине сформировалось новое поколение чиновников.
Киев ведет переговоры с Лондоном по обучению 5-7 тысяч украинских студентов каждый год, которые затем вернутся домой и будут работать на государственной службе.
Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает "Интерфакс-Украина".
По его мнению, это нужно для того, чтобы за 20 лет в Украине были совершенно другие чиновники, а также сформировалось новое отношение к исполнению законов и бизнесу.
"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций – это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента", – сказал Залужный.
Экс-главком уверен, что у этого проекта будет достаточно хорошая перспектива.
Также Залужный заверил, что в Великобритании сохраняется большая поддержка среди всех парламентских сил. Кроме того, посол сообщил, что в парламенте Великобритании рассматривается вопрос о снятии определенных законодательных ограничений на прямое вложение инвестиций в производство вооружения в Украине.
Раньше мы писали, как в начале полномасштабного вторжения Залужный скрыл от Запада план своих действий.
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