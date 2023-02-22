Залужный назначил экс-генпрокурора Луценко командиром взвода ударных дронов

Ранее эксгенпрокурор утверждал, что воюет в Бахмуте во взводе аэроразведки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный 20 февраля назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части ВСУ", — написала Сарган.

Название воинской части она не уточнила.

Позже эту информацию сообщил сам Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее супруга экс-генпрокурора Ирина Луценко сообщала, что ее мужу присвоили воинское звание "капитан".

Сам Луценко интервью изданию "Бабель" в конце декабря 2022 года рассказывал, что после полномасштабного вторжения РФ вступил в Территориальную оборону. До августа он служил в 206-м батальоне и воевал на южном направлении. Экс-генпрокурор утверждал, что воюет в Бахмуте во взводе аэроразведки.

Юрий Луценко был министром внутренних дел Украины в 2005-2006 и 2007-2010 годах, а также занимал должность генерального прокурора в 2016-2019 годах.

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