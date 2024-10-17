Залужный назвал два главных пункта по членству Украины в НАТО

Украина усилит НАТО, став инициатором перемен. Ведь война меняется, а Североатлантический союз должен готовиться к ней и перестраивать свою военную способность.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House.

"По моему мнению, есть два основных пункта, которые становятся перспективой для вступления Украины в НАТО. Во-первых, пока у НАТО нет никакой альтернативы коллективной безопасности. Мы хотим победы Украины, мы хотим закончить войну. Чтобы обеспечить безопасность, Украина присоединяется к НАТО, и Альянс становится гарантом безопасности Украины, включая восстановление", — отметил Залужный.

Он также отметил необходимость пересмотра и перестройки военной способности Альянса.

"Во-вторых, я верю, что Украина, как никто другой, может усилить НАТО и стать инициатором перемен. Мы не можем назвать конкретные сроки, но НАТО должен готовиться к войне и перестраивать свою военную способность. Война меняется. Этот процесс идет. Мы пока в процессе присоединения к НАТО. Давайте будем честными и признаемся, что нужно отходить от либерализма. Я все еще верю в то, что будет принято решение о присоединении Украины к НАТО. .

Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также впервые прокомментировал План победы, представленный президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде. По словам Залужного, этот план абсолютно логичен и касается не только Украины, но и других государств, стремящихся к окончанию войны.

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