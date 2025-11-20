ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
924
Время на прочтение
2 мин

Залужный назвал главные гарантии безопасности для Украины: какие они

Победа в войне — это уничтожение Российской империи, считает Валерий Залужный.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Валерий Залужный

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что для Украины означает победа в войне и какую политическую цель ставит перед собой страна

Об этом Валерий Залужный заявил во время выступления на политической конференции New Statesman Politics Live в Лондоне, передает The New Statesman.

«Когда мы говорим о победе, честно сказать, что это уничтожение Российской империи, а поражение — это полная оккупация Украины и ее крах. Все остальное — только затягивание войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, то есть крушению Российской империи», — отметил он.

Залужный подчеркнул, что не стоит забывать о том, что война может продолжаться также в политической и экономической плоскостях.

«Другим важным элементом формирования политических целей сегодня вопрос гарантий безопасности. Конечно, гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные вооруженные силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться», — подчеркнул он.

Посол Украины также выразил мнение, что сформулировать политическую цель войны — это самый сложный тест для мышления политика, и именно здесь возможны самые большие ошибки.

«В то же время, главной политической целью для Украины может быть лишение России способности атаковать Украину на длительный и четко определенный период времени. Инструменты и формы такой агрессии меняются и в дальнейшем будут меняться, но все они будут служить одной и той же политической цели», — резюмировал Залужный.

Раньше Залужный сделал неутешительные выводы о войне.

Дата публикации
Количество просмотров
924
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie