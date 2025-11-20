Залужный назвал главные гарантии безопасности для Украины: какие они

Валерий Залужный

Реклама

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что для Украины означает победа в войне и какую политическую цель ставит перед собой страна

Об этом Валерий Залужный заявил во время выступления на политической конференции New Statesman Politics Live в Лондоне, передает The New Statesman.

«Когда мы говорим о победе, честно сказать, что это уничтожение Российской империи, а поражение — это полная оккупация Украины и ее крах. Все остальное — только затягивание войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, то есть крушению Российской империи», — отметил он.

Реклама

Залужный подчеркнул, что не стоит забывать о том, что война может продолжаться также в политической и экономической плоскостях.

«Другим важным элементом формирования политических целей сегодня вопрос гарантий безопасности. Конечно, гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные вооруженные силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться», — подчеркнул он.

Посол Украины также выразил мнение, что сформулировать политическую цель войны — это самый сложный тест для мышления политика, и именно здесь возможны самые большие ошибки.

«В то же время, главной политической целью для Украины может быть лишение России способности атаковать Украину на длительный и четко определенный период времени. Инструменты и формы такой агрессии меняются и в дальнейшем будут меняться, но все они будут служить одной и той же политической цели», — резюмировал Залужный.

Реклама

Раньше Залужный сделал неутешительные выводы о войне.