Залужный назвал регионы, где есть проблемы с подготовкой терробороны

Залужный назвал регионы, где есть проблемы с подготовкой терробороны

По словам Залужного, сегодня для 16 воинских частей вообще не определены имущественные комплексы для пунктов дислокации.

Из 160 имущественных комплексов, необходимых для сил терробороны, только в 88 размещены воинские части.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на Конгрессе местных и региональных властей Украины в Харькове.

"По состоянию на сегодняшний день из 160 имущественных комплексов, которые сейчас необходимы для размещения воинских частей сил теробороны, в 88 уже размещены воинские части. 25 имущественных комплексов нуждаются в капитальном ремонте, 63 — текущем. В 25-ти уже идет оборудование комнат хранения оружия", — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в настоящее время продолжается согласование размещения воинских частей на 13 имущественных комплексах, продолжается процесс заключения договоров на 18 комплексах. Для 16 воинских частей вообще не определены на сегодняшний день имущественные комплексы для пунктов дислокации.

Залужный назвал регионы, где возникают определенные проблемы с формированием сил терробороны.

"Есть проблемы частично в Донецкой, Одесской, Львовской, Ровенской, Киевской областях, а также в Киеве", — сказал он.

В то же время Залужный отметил Хмельницкую, Черновицкую и Сумскую области и поблагодарил руководство этих регионов за оперативное размещение сил терробороны.

Напомним, что Владимир Зеленский собрал конгресс региональных и местных властей в Харькове и заговорил о готовности терробороны к сопротивлению.

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