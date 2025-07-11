Залужный назвал "сложную задачу" Украины в отношениях с США

Валерий Залужный пишет в своей колонке на Украинской правде. «Потеря четкой позиции Вашингтона по отношению к Украине все очевиднее будет использоваться новой геополитической осью Россия – Китай как для ослабления трансатлантического единства, так и для перефор / © Associated Press

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Важно привлечь США не только к процессу вооружения Украины, но и к процессу модернизации американского вооружения.

Об этом посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный пишет в своей колонке на Украинской правде.

«Потеря четкой позиции Вашингтона в Украине все очевиднее будет использоваться новой геополитической осью Россия – Китай как для ослабления трансатлантического единства, так и для переформатирования мирового порядка. Речь идет о том, что сокращение военной помощи Украине как-то подталкивает Россию к активным действиям против Украины, а ее союзников, в частности Китай, к активной реализации своей геополитической доктрины стать "мировой лидирующей силой", - убежден экс-главком ВСУ.

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По его словам, в таких условиях становится очевидной угроза для Соединенных Штатов потерять де-факто позицию "лидирующей мировой силы".

«Первой сложной задачей будет доказать, что неподдержка Украины – это главный геополитический риск эрозии роли США как ключевого гаранта глобальной безопасности. Главная цель – показать, что победа Украины критическа для того, чтобы сохранить глобальное безопасное равновесие и поддержать лидерские позиции США в мире. Именно это может не только минимизировать риски политических колебаний в поддержку Украины со стороны других западных партнеров, но и обеспечит долговременные и устоявшиеся отношения, в частности в оборонной сфере», - отмечает Залужный.

Залужный / © Facebook Валерія Залужного

Не менее важна, по его мнению, необходимость убедить прежде всего США учесть стремительное развитие средств вооруженной борьбы и технологий их применения, ведь научно-технический прогресс на поле боя станет основой глобальной безопасности, но это пока остается неизвестным для США.

«И это еще одна угроза утраты глобального лидерства. Поэтому важно привлечь именно США не только к процессу вооружения Украины, но и к процессу модернизации собственного вооружения, используемого в войне Украины против России. Кроме того, нужно побуждать США разрабатывать новое вооружение, используя наш опыт. Но самое главное – нужно вовлечь США в процесс формирования тенденций развития вооруженной борьбы, чтобы сделать невозможным остановку технологических способностей», - убежден Залужный.

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Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет возглавил масштабную перестройку программы беспилотников американских вооруженных сил, предупредив, что противники США уже вырвались вперед в сфере военных дронов. Министр обороны снял видео с дронами в стиле фильма Top Gun.