Залужный назвал "совершенно свою ошибку" на должности главнокомандующего

Генерал отмечает, что человеческие потери для Кремля не имеют значения.

В начале полномасштабной войны украинское командование недооценило готовность Кремля идти на огромные потери ради достижения своей цели.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая на форуме "Украина меняет мир".

Генерал говорит, что в своих планах исходил из ожидания, что тяжелые и большие потери русской армии заставят "фюрера" Владимира Путина остановиться. Впрочем, такое мнение оказалось ложным.

"Это была абсолютно моя ошибка. На сегодняшний день мы видим, что человеческий ресурс для России самый дешевый. Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели из-за самых тяжелых потерь. Это нужно учитывать", — подчеркнул Залужный.

Несмотря на это, нанесение максимальных потерь россиянам все равно остается актуальной задачей Сил обороны Украины, добавил бывший главком.

Напомним, по данным Генштаба, потери армии РФ по состоянию на 19 февраля 2025 года составляют 862 390 человек. Кроме того, уничтожено более 10 тысяч. российских танков, 370 самолетов и 331 вертолет.

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