Залужный: Не имеем права переложить эту войну на наших детей

Залужный подбодрил украинцев и заверил, что мы можем уничтожить врага.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинцы не имеют права переложить эту войну на следующие поколения, поэтому нужно уничтожать врага "здесь и сейчас".

Об этом он написал в Twitter.

Залужный подчеркнул, что в Украине продолжается борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что 6 октября Валерий Залужный обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли оперативную обстановку на фронте. Залужный с Милли также обсудили обеспечения украинской армии вооружением и техникой.

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