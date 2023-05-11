Залужный неожиданно появился на свадьбе украинцев, пока пропаганда пишет о его "гибели": фото

Жених выложил фото из церемонии и отметил, что "в началах" его семьи "стоит легендарный человек".
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный появился на свадьбе украинской пары в то время, когда российская пропаганда распространяет фейки о его "гибели".
Об этом в Сети сообщил жених Максим Алексеев, женившийся на Екатерине Полищук.
Так, новоиспеченный муж опубликовал в соцсети фото с церемонии, где присутствовал Залужный. В своем сообщении Алексеев указал, что мечтал, чтобы такой особый момент его жизни осуществил особый человек.
"И это получилось: Валерий Федорович согласился. Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи", – говорится в сообщении жениха.
Он также поблагодарил главнокомандующего ВСУ за согласие побывать на церемонии и отметил, что Залужный сделал "этот момент по-настоящему невероятным".
Фейки о "гибели" Залужного
Накануне российская пропаганда взялась распространять в Сети фейки о "гибели" Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. Информацию о ликвидации украинских командиров опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр.
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