Залужный неожиданно появился на свадьбе украинцев, пока пропаганда пишет о его "гибели": фото

Жених выложил фото из церемонии и отметил, что "в началах" его семьи "стоит легендарный человек".

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный появился на свадьбе украинской пары в то время, когда российская пропаганда распространяет фейки о его "гибели".

Об этом в Сети сообщил жених Максим Алексеев, женившийся на Екатерине Полищук.

Так, новоиспеченный муж опубликовал в соцсети фото с церемонии, где присутствовал Залужный. В своем сообщении Алексеев указал, что мечтал, чтобы такой особый момент его жизни осуществил особый человек.

"И это получилось: Валерий Федорович согласился. Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи", – говорится в сообщении жениха.

Он также поблагодарил главнокомандующего ВСУ за согласие побывать на церемонии и отметил, что Залужный сделал "этот момент по-настоящему невероятным".

Максим Алексеев сообщил об участии Велери Залужного в его свадебной церемонии

Украинская пара, на свадьбу которой посетил Залужный/Фото с Facebook-страницы Максима Алексеева

Валерий Залужный занимал украинских молодоженов на их свадьбе/Фото с Facebook-сторінки Максима Алексеева

Фейки о "гибели" Залужного

Накануне российская пропаганда взялась распространять в Сети фейки о "гибели" Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. Информацию о ликвидации украинских командиров опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр.

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