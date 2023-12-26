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Мобилизация людей с инвалидностью: что об этом говорит Залужный

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Мобилизация людей с инвалидностью: что об этом говорит Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный/Фото: официальный портал ВСУ / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный прокомментировал вопрос определения пригодности мобилизованных по состоянию здоровья.

Вопрос пригодности к военной службе определяет не наличие разных групп инвалидности, а военно-врачебная комиссия.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в эфире телемарафона.

"Сейчас оперирование такими понятиями как ІІІ группа инвалидности, ІІ группа инвалидности не актуально. Потому что решает вопрос пригодности к военной службе не наличие инвалидности, а военно-врачебная комиссия. Она определяет пригоден ли человек к военной службе или не пригоден", — сказал Залужный.

По его словам, именно учитывая это, в новом законопроекте о мобилизации оставили лишь два понятия: годный и непригодный к военной службе.

"Когда мы дадим ответ на вопрос пригоден ли человек или непригоден, то мы дадим ответ надо ли оперировать вопросами третья группа инвалидности, вторая группа инвалидности. Мы хотим, чтобы войско пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но это будет решать военно-врачебная комиссия, которая на сегодняшний день имеет такие полномочия", — резюмировал генерал.

Напомним, в обновленном законопроекте о мобилизации и военном учете, который в Верховную Раду был внесен правительством, в пункте об отсрочке забрали 3 группу инвалидности, что, вероятнее всего, означает, что эта категория людей может быть призвана в армию. Кто относится к 3 группе людей с инвалидностью и когда их могут мобилизовать — читайте в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
2244
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