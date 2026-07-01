Залужный определился с президентскими выборами: СМИ рассказали о разговоре с Зеленским

Валерий Залужный / © Associated Press

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Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный готов принять участие в президентских выборах в Украине, если бы они прошли осенью.

Об этом сообщила УП со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, президент Владимир Зеленский вызвал дипломата в Киев и во время встречи спросил: «Если выборы пройдут осенью, будете ли вы баллотироваться?».

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По словам собеседников «УП», Залужный дал однозначный ответ, готовый баллотироваться.

«Да. Буду», – ответил эксголовнокомандующий.

После этого, рассказал источник, стороны еще некоторое время обсуждали ситуацию, однако Зеленский «даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути — это не имело смысла».

«Хотя, по словам источников УП во власти, среди возможных предложений Банковая готова была говорить не только о дипломатических должностях, но практически о любых государственных постах, хотя бы и руководителя правительства», — говорится в статье.

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По словам собеседников «УП», Залужный объяснил свою позицию тем, что он якобы никогда не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него свои ожидания. Отказаться от этого доверия, по его словам, он не может. После разговора президент и генерал пожали друг другу руки и завершили встречу.

Во время пребывания Залужного в Киеве с ним также якобы встречались секретарь СНБО Рустем Умерова и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Впрочем, позиция бывшего главкома не изменилась, отмечает издание.

Напомним, Киевский международный институт социологии 7 мая - 3 июня 2026-го провел социологический опрос о доверии президенту Владимиру Зеленскому и другим публичным лицам. Большинство украинцев — 61% — доверяют действующему главе государства, в то же время Залужному — 73%, а руководителю ОП Кириллу Буданову 70%.

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