Залужный отреагировал на скандальное заявление своей экс-помощницы: что он сказал

Он отметил, что с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандальные заявления Аллы Мартынюк. По его словам, внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Во избежание манипуляций в масс-медиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", — говорится в сообщении Залужного.

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"Также информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", — добавил он.

Напомним, скандальное заявление о мобилизации в Украине сделала Алла Мартынюк — киноактриса, певица, помощница-консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военная волонтер, основатель фонда "Защита Будущего". По ее словам, женщинам не нужно паниковать, что их сын погибнет на войне, ведь "все мы когда-нибудь умрем".

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