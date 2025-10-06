Залужный отреагировал на возможное создание в Украине Космических войск

Валерий Залужный

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал решение правительства о создании Космических войск до конца 2025 года.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

Залужный считает этот шаг хотя и запоздалым, но актуальным и критически необходимым для обороноспособности страны.

«Время посмотреть в космос, потому что единственная возможность сейчас достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Залужного, это решение — «очень хорошо». Поскольку, наконец, признано, что высокотехнологичный характер войны и будущие угрозы безопасности требуют немедленного развития национальных аэрокосмических технологий и способностей. Залужный называет это ключевым элементом обороны Украины.

Создание Космических войск предусмотрено программой деятельности правительства. До 31 декабря 2025 года Кабмин планирует достичь 60% операционной готовности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, включая кибер- и космическую компоненту.

