Залужный отреагировал на законопроект о мобилизации: определенные нормы не отвечают интересам ВСУ

Главнокомандующий ВСУ просит учесть поправки и ускорить регистрацию законопроекта и дальнейшее его рассмотрение Верховной Радой.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сделал свои замечания к законопроекту по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, который готовится к регистрации в Верховной Раде. В частности, он указал на нормы, не отвечающие интересам ВСУ и не способствующие обеспечению обороноспособности государства.

Официальное письмо за его подписью опубликовала на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла.

В документе изложена позиция Залужного по отношению к проекту Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", который Генштаб ВСУ прорабатывает совместно с рабочей группой Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По результатам обработки отмечено, что практически все нормы направлены на обеспечение мер по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

Мобилизация женщин

В то же время Залужный считает, что предложение относительно мобилизации женщин нецелесообразно и может привести к негативным последствиям:

увеличить вдвое нагрузки на ТЦК, в результате чего потребуется увеличение штатной численности ТЦК и СП;

значительно увеличить нагрузку на учреждения здравоохранения (обязательное медицинское освидетельствование при постановке на военный учет);

определенного резонанса в обществе;

увеличит обращение граждан, что приведет к блокированию работы органов госвласти и органов военного управления;

массового выезда женщин за границу

В документе за подписью Залужного предлагается оставить действующую норму законодательства относительно постановки на военный учет лиц женского пола, а к предлагаемой норме вернуться после завершения действия правового режима военного положения путем введения обязательности поэтапной постановки женщин на военный учет призывников.

Ротации и отпуска

Относительно обязательной ротации военнослужащих и предоставления дополнительного отпуска, главком ВСУ объяснил, что в условиях отсутствия обученного человеческого ресурса для проведения замены невозможно определить конкретные сроки, предусмотренные в законопроекте.

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Он добавил, что сейчас практически все воинские части боевого состава находятся в районах выполнения задач и выполняют задачи в соответствии с боевыми распоряжениями.

Кроме того, в условиях отсутствия гарантированного призыва человеческого ресурса к составляющим Сил обороны, невозможно нормировать вопросы предоставления долговременного отпуска военнослужащим.

Назначение с инженерными ВОС

Залужный считает нецелесообразным предложение назначать военнослужащих с военно-учетной специальностью инженерного направления на должности исключительно по образованию и специальности "в связи с критической ограниченностью мобилизационного ресурса".

В документе подчеркивается, что военнослужащие после мобилизации проходят подготовку и переподготовку в учебных центрах и приобретают новую специальность в соответствии с потребностями доукомплектования и покрытия потерь личного состава.

Изменения в ТЦК и СП

Нецелесообразным также названо перемещение военнослужащих, проходящих службу в ТЦК и СП, на другие должности в воинские части через три года службы.

Генерал Залужный подчеркнул, что порядок прохождения военной службы регулируется отдельным положением, утвержденным указом президента.

Кроме того, исполнение обязанностей в ТЦК и СП требует специфических знаний и опыта, а замена всех военнослужащих в военкоматах может разрушить систему военного учета.

Увольнение инвалидов

Также Залужный не поддержал право на увольнение для лиц с инвалидностью 2 группы.

Главнокомандующий ВСУ просит изъять упомянутые нормы из проекта закона как неприменимые при нынешних условиях, учесть поправки и ускорить регистрацию законопроекта и последующее его рассмотрение Верховной Радой.

Напомним, в Украине готовятся к изменениям в мобилизации. Новый законопроект предполагает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку. В частности, стать на военный учет должны будут полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной Пенитенциарной службы.

Окончательной редакции проекта закона, касающегося мобилизации, еще нет, но его наработку обнародовала народная депутат Марьяна Безугла на своей странице в Facebook.

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