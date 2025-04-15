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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
372
Время на прочтение
1 мин

Залужный ответил, почему Украина продолжает воевать, несмотря на позицию некоторых партнеров

Наше государство снова предстает перед выбором.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Несмотря на смерть, кровь, цинизм и поведение некоторых партнеров, Украина продолжает воевать. Мы верим в нашу победу.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"К сожалению, мы не получили главного. Мы не получили свободу, мы только заплатили за нее сверхбольшую цену, о которой никогда не должны забыть", - отмечает Залужный.

Сегодня мы снова встаем перед выбором: что делать дальше? Это выбор между честью (остаться нацией героев) и стыдом (перед погибшими).

Мы должны достичь того, чтобы изменения геополитической ситуации были только для пользы Украины. Зависимость от других стран должна быть минимальной.

"В нашей стране мы должны думать о том, что нация героев заслуживает не только уважения, но и лучшей жизни", - завершил посол.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на преступный удар РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля.

Дата публикации
Количество просмотров
372
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