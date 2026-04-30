Залужный озвучил заповедь "сыну" вернуть оккупированные земли, но у него две дочери

Залужный хочет завещать «сыну» вернуть оккупированные земли / © Facebook

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хочет заставить своего сына поклясться, что он вернет оккупированные территории.

Однако есть нюанс: сына у Валерия Залужного нет. Он воспитывает двух дочерей.

Залужный заявил, что хочет завещать сыну вернуть оккупированные территории Украины

Такое заявление посол Украины сделал во время онлайн-дискуссии со студентами украинских университетов в среду, 29 апреля. В частности, он сказал, что перед своей смертью заставит сына поклясться в возвращении оккупированных территорий.

«Когда я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он мне поклянется в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что он своего сына заставит сделать это так, и поклянется ему, что сын вернет назад все, что у нас забрали», — сказал Залужный.

Дата публикации 14:37, 30.04.26

Украинским студентам Залужный рассказывал о мировом порядке, технологической революции с искусственным интеллектом и ее влиянии на войну в Украине. Конечно, не обошлось и без раздумий на тему, когда закончится война в Украине, и можно ли было ее избежать.

Также он обсудил со студентами сегодняшнюю стратегию Украины в войне против РФ.

Другие заявления Валерия Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выделил один плюс для Украины от войны на Ближнем Востоке. По его словам, на фоне глобального противостояния все большее внимание уделяется украинскому опыту ведения войны.

«Что касается Украины, есть едва ли не единственный явный позитив: кроме приглашения помочь в организации системы ПВО и уже скорого очевидного приглашения к организации боевых действий на земле, наконец к кому-то придет и понимание самого понятия гарантий безопасности и возможностей миротворческих контингентов», — добавил он.

Также Залужный заявлял, что дешевые технологии меняют войны и мир. Опыт российско-украинской войны коренным образом изменил представление о современных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Благодаря дешевым, но эффективным технологиям, любая страна может получить значительные боевые возможности, независимо от состояния экономики или демографии.

Залужный предупреждает, что переход к стратегии истощения с использованием дронов создает «зоны смерти», где пребывание людей становится невозможным.

