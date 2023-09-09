Залужный побеседовал с румынским генералом после инцидента с российским "шахедом"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону с начальником Штаба обороны ВС Румынии после инцидента с российским "шахедом".

Валерий Залужный обсудил с генералом Румынии, в частности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в своем Telegram.

"Вчера провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Румынии генералом Даниэлем Петреску", – написал главнокомандующий ВСУ.

Он рассказал, что с румынским генералом обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае. Кроме того, речь шла о рисках безопасности, вопросах взаимодействия и обмена информацией с партнерами.

"Обратил внимание на необходимость усиления противовоздушной обороны Украины", — добавил Залужный.

Напомним, в ночь на 4 сентября во время атаки дронами по Одесщине дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Сначала Бухарест это отрицал, но впоследствии страна подтвердила информацию.

После падения "Шахеда" в Румынии заявили, что усилят защиту воздушного пространства. В стране продолжаются расследования по этому делу.

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