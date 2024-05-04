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Залужный показал, как ловко стреляет из пистолета: реакция Сети

Залужный показал, как ловко стреляет из пистолета: реакция Сети

Генерал Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Ему удалось попасть в гильзу с расстояния в целых 25 метров.

Эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал новую публикацию о метком выстреле из пистолета. Сеть засыпала генерала комплиментами.

Об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.

"25 метров. Glock 17. Есть еще прах в пороховницах", – пишет Залужный.

Гильза, в которую попал Залужный / ©
Гильза, в которую попал Залужный

Какие комментарии оставили пользователи Сети

Один из пользователей высказался о том, что, вероятно, бывший главнокомандующий украинской армии попал в одну из гильз, вплотную стоявших друг к другу. Залужный ответил мужчине.

Комментарии под публикацией Залужного / ©
Комментарии под публикацией Залужного

Другие комментарии:

  • Как говорил один человек, "А Федорович наваливает из короткого, дай Бог каждому"
  • Хороший пистолет в искусных руках всегда дает хороший результат.
  • Был, есть и будет. Верю.
  • Пусть Ваш прах никогда не кончается, как и Ваша ярость. Хорошего Сочельника и победы Украины
  • Glok супер. А за Вами скучаем.
  • Лидер! Он во всем лидер! Горжусь! Нужно возвращаться
  • Цель эффективно поражена! Долго Вы не давали о себе слышать. Господин генерал, очень радует, что Вы продолжаете держать себя в форме. Как говорится: собственным примером
  • Ювелирно!
  • Любим и держим кулаки за вас.

Напомним, в ОП рассказали, когда Залужный поедет послом в Лондон.

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