Залужный показал, как ловко стреляет из пистолета: реакция Сети

Ему удалось попасть в гильзу с расстояния в целых 25 метров.
Эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал новую публикацию о метком выстреле из пистолета. Сеть засыпала генерала комплиментами.
Об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.
"25 метров. Glock 17. Есть еще прах в пороховницах", – пишет Залужный.
Какие комментарии оставили пользователи Сети
Один из пользователей высказался о том, что, вероятно, бывший главнокомандующий украинской армии попал в одну из гильз, вплотную стоявших друг к другу. Залужный ответил мужчине.
Другие комментарии:
- Как говорил один человек, "А Федорович наваливает из короткого, дай Бог каждому"
- Хороший пистолет в искусных руках всегда дает хороший результат.
- Был, есть и будет. Верю.
- Пусть Ваш прах никогда не кончается, как и Ваша ярость. Хорошего Сочельника и победы Украины
- Glok супер. А за Вами скучаем.
- Лидер! Он во всем лидер! Горжусь! Нужно возвращаться
- Цель эффективно поражена! Долго Вы не давали о себе слышать. Господин генерал, очень радует, что Вы продолжаете держать себя в форме. Как говорится: собственным примером
- Ювелирно!
- Любим и держим кулаки за вас.
Напомним, в ОП рассказали, когда Залужный поедет послом в Лондон.
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