Залужный пообщался с американским коллегой: о чем шла речь

Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В частности, речь шла о ситуации на фронте в Украине.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Подробности

Залужный отметил, что рассказал коллеге о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом Силы безопасности и обороны, ударение в разговоре главнокомандующий ВСУ, наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта.

"С генералом Брауном договорились продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании", – сообщил Залужный.

Также он поделился с партнерами результатами наших исследований эффективности применения определенных типов вооружений.

В заключение Залужный поблагодарил генерала и американского народа за последовательную и разностороннюю поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее в ОП ответили на статью The Economist о "конфликте" Залужного и Зеленского.

Читайте также: