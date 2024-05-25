Залужный порадовал соцсети фотографией с любимой женщиной

В субботу, 25 мая, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого президент Зеленский назначил послом Украины в Великобритании, опубликовал в соцсети фото со своей супругой Еленой Залужной. Фото сопровождает смайлик в виде сложенных в форме сердечка пальцев, которым в соцсети проявляют чувство любви.

Публикация на Facebook за два часа собрала более 25 тысяч "лайков", более полутысячи распространений и почти полторы сотни комментариев.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный со своей женой Еленой / Фото: Facebook Валерія Залужного

В комментариях отметился бывший лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

"Брат, счастье вам и нашей Родине!" – написал он.

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Валерий Залужный ответил смайликом в виде рукопожатия.

"Как вы?" — поинтересовалась у экс-главкома ВСУ одна из комментаторов. “Спасибо. Все нормально”, – отписал Залужный.

Напомним, Валерий Залужный очень редко делится фото с женой. В последний раз, когда в Сети появился снимок супругов, пользователи заметили, что они очень похожи между собой.

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