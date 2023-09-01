Залужный поздравил с Днем знаний и показал мощное видео с защитниками

Он подчеркнул, что школьники и учителя вынуждены подстраиваться к нынешним реалиям.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем знаний.

В Facebook он опубликовал мощное видео с украинскими защитниками

"Первое сентября. День знаний. Начало еще одного учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий подчеркнул, что учащиеся и учителя вынуждены подстраиваться к реалиям войны. Впрочем, главное, говорит Залужный, украинские дети будут учиться, а воспитатели, учителя и преподаватели будут учить.

"Знание и культура — то, что отличает нас от врага. Это столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны", — добавил Залужный.

Как сообщалось, в Минобразования сказали, как школьники будут учиться в опасных регионах. Так отмечается, что на прифронтовых территориях дети будут учиться только дистанционно. Наличие укрытия в школе не отменяет решения.

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