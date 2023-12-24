Залужный поздравил с Рождеством всех воинов

Главком ВСУ призвал в эти рождественские дни почтить тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну, правду и свободу.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в воскресенье, 24 декабря, опубликовал рождественское поздравление.

Его обращение к боевым товарищам опубликовано в Telegram-канале.

“Приветствую вас со светлым Праздником Рождества Христова! Всех солдат, матросов, сержантов и офицеров, всех воинов, которые с оружием в руках сражаются, чтобы мир не поглотил мрак”, — написал он.

Залужный призвал в эти рождественские дни почтить тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну, правду и свободу.

"Рождество – это большой праздник надежды и веры. Веры в победу света над тьмой. Добра над злом. Я благодарю каждого защитника, каждую защитницу, кто борется и приближает нашу Победу! Христос родился! Славим Его!” — завершил поздравление главнокомандующий ВСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Рождеством подчеркнул, что в этом году главным рождественским желанием будет скорейшее возвращение с победой тех, кто сегодня защищает Украину.

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