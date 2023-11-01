Залужный предупредил о мошенниках, которые от его имени рассылают фейки

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что от его имени в Telegram неизвестные присылают просьбы о помощи и провокационные предложения.

Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

"Вынужден обратить ваше внимание на информационную гигиену. Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, присылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера", — пояснил Залужный.

Валерий Залужный также призвал тех, кто получит подобные сообщения, не доверять их содержанию.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что имеет в Telegram только один канал, где информирует общество о работе в своей должности – Главнокомандующий ВСУ.

"Аккаунт @Zaluzhniy_ua в telegram мне не принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д. Все они — фейковые", — добавил он.

Кроме того, он указал ссылку на свои официальные страницы в Facebook и Х (Twitter).

Напомним, Зеленский снова срочно собрал Залужного, Буданова и Малюка на совещание – о чем шла речь.

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