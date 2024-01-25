Залужный пригласил польского генерала в Украину, чтобы совместно поработать в бригадах и пунктах управления

Главнокомандующий ВСУ рассказал польскому коллеге об оперативной обстановке на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разговаривал с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой, во время которого украинский генерал пригласил польского совместно поработать в бригадах и на пунктах управления.

Об этом Залужный сообщил 25 января.

Залужный сообщил, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику окупантов.

Также обсудили риски безопасности и возможное взаимодействие в контексте украинско-польского сотрудничества. В частности, вопросы подготовки наших военнослужащих в Польше, а также обмен боевым опытом.

"Пригласил генерала Кукулу в Украину совместно поработать в бригадах и на пунктах управления. Также проинформировал, как мы противодействуем вражеским ракетным ударам. В этом контексте усиление способностей украинской системы ПВО сверхважно", — отметил Залужный.

Напомним, украинские военные эксперты говорят, что следующую массированную атаку с использованием около 100 ракет россияне, вероятно, могут совершить ближе ко второй годовщине полномасштабного вторжения. В частности, говорит полковник запаса, пилот-инструктор Роман Свитан.

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