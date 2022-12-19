Залужный призвал Зеленского поддержать усиление ответственности за дезертирство

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского подписать закон об усилении ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон", – отметил Залужный.

Он заявил, что его мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов.

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Залужный подчеркнул, что армия держится на дисциплине. По его словам, если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо.

"Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", — считает главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что устранить проблему более мягким способом можно было бы в мирное время — в условиях войны нужны быстрые действенные решения.

"Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры так же несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным. Признаю ли я наличие проблем, приводящих к самовольному уходу? Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение.

Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не вредит нам выигрывать войну. Поэтому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу", – отметил Залужный.

Напомним, Валерий Залужный осуществил мечту мальчика, отец которого пропал на войне. Ребенок на День святого Николая мечтал о возвращении папы и встрече с главнокомандующим ВСУ. Залужный встретился с мальчиком и по-отцовски обнял.

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