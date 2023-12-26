Залужный прокомментировал возможность вручения электронных повесток: "Мы рады любому способу"

В настоящее время этот вопрос обсуждается.

Украинская армия нуждается в людях. Наше государство устроит любой способ мобилизации, который обеспечит войско пополнением резервов.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет "Украинская правда".

Как выглядит вручение повесток электронным способом

По словам главнокомандующего ВСУ, с предложением по электронным повесткам выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные Силы Украины. Дело в том, что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных уездов мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, тоже это очень хорошо. Но и Вооруженные Силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в качестве потребителей", – отметил он.

Ранее говорилось о том, насколько реален метод мобилизации путем электронных повесток для будущих призывников.

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