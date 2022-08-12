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Залужный просит Минобороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву – нардеп

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Залужный просит Минобороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву – нардеп

Фото: facebook.com/CinCAFU

В частности, речь идет о разрешении на выезд за границу студентам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к Минобороны с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит мобилизации, – в частности, студентам.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина.

"О выезде студентов за границу — двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!", – отметила нардепка.

По ее словам, теперь решение за Кабинетом министров и, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым.

Ранее сообщалось, что студентов иностранных вузов не выпускают на обучение за границу.

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