Залужный просит Минобороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву – нардеп

В частности, речь идет о разрешении на выезд за границу студентам.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к Минобороны с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит мобилизации, – в частности, студентам.
Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина.
"О выезде студентов за границу — двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!", – отметила нардепка.
По ее словам, теперь решение за Кабинетом министров и, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым.
Ранее сообщалось, что студентов иностранных вузов не выпускают на обучение за границу.
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