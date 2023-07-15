Залужный рассказал, как в Брюсселе его задержал Интерпол

Он ехал на встречу с коллегами из НАТО в 2019 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, что во время визита 2019-го на саммит НАТО в Брюсселе его задержал Интерпол. Несколько часов он провел в камере.

Об этом случае по биографии он рассказал в интервью The Washington Post.

Несколько лет назад Залужный, как один из лучших украинских командиров, отправился на встречу со своими коллегами из НАТО. Главнокомандующий рассказал: как только он вышел из самолета, как в аэропорту его окружили правоохранители, приведя оружие, а затем приказали лечь на пол лицом вниз и надели наручники.

По словам Залужного, "ему хватило нескольких минут роуминга на телефоне, чтобы созвониться с послом Украины в НАТО, который в итоге помог обеспечить его увольнение".

Причиной таких действий стало то, что Российская Федерация внесла имя Залужного в список розысков Интерпола без его ведома. Издание пишет, что такой случай – это "регулярная практика, которая привела к кратковременному заключению других украинских командиров".

"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. Я решил, что должен учить международные отношения и международное право", — вспоминает он.

Издание пишет, что этот эпизод вдохновил Залужного – в итоге в декабре 2020 года он получил степень магистра.

Напомним, в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 8 июля, украинский генерал Валерий Залужный праздновал День рождения. Как "железного генерала" поздравляли коллеги – читайте в материале ТСН.ua.

Сейчас Залужного называют одним из самых влиятельных людей в мире и восхищается его военным талантом. Он олицетворяет новое поколение украинских офицеров и слывет очень человечным генералом. Что заставляет генерала плакать и почему его называют очень человечным — интересные факты о Валерии Залужном.

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