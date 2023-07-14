Залужный рассказал о своих планах после войны

Главнокомандующий ВСУ признался, что больше трех дней в отпуске не выдержит.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что и после войны он будет занят, поскольку его видение украинской победы — это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины.

Об этом он рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post.

Залужный надеется, что после окончания боевых действий он, возможно, возьмет отпуск, но слишком продолжительным его не видит.

“Как говорит моя жена: “Хорошо, три дня. Что дальше?" — сказал он со смехом.

Украинский генерал предположил, что может написать книгу, а также выразил желание путешествовать.

Однако его видение украинской победы — это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины. Поэтому Залужный не думает, что будет много свободного времени после войны.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия — может, даже немалая, — которая будет обеспечивать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках. Чтобы они росли, зная, что такого не повторится. Это колоссальный объем работы. Надо начинать сейчас”, — сказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, полковник ВСУ Анатолий Штефан утверждает, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного есть позывной "Волонтер".

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